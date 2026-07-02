«Хочу стать космонавтом»: трехсотбалльник Илья Ковалев рассказал о своей мечте

«Я очень рад, что наши выпускники всё чаще говорят: ЕГЭ — это не про зубрёжку ответов, а про глубокое понимание предмета. Успех Ильи Ковалёва — это яркий пример того, как можно себя мотивировать, поставить перед собой цель и сделать всё на максимум. Отмечу, что для успеха на ЕГЭ нужна прочная база, которую необходимо нарабатывать с первого класса. Тогда и результат на 100 баллов будет закономерным, и вузы выстроятся в очередь. У Ильи как раз была отличная школьная база, а подготовка в лицее только усилила её», — подчеркнул министр.