«Хочу стать космонавтом»: трехсотбалльник Илья Ковалев рассказал о своей мечте

Одиннадцатиклассник Илья Ковалев из Нижнего Новгорода получил 300 баллов по итогам трёх ЕГЭ. В этом году он единственный в регионе, кто добился такого результата. Корреспондент сайта pravda-nn.ru пообщалась с Ильёй и узнала, как ему это удалось.
Илья — выпускник нижегородского лицея № 38, до старших классов учился в школе № 102.
«В школе я учился всегда хорошо, но круглым отличником не был. Самый лёгкий предмет для меня — физика, самый сложный — русский язык. Выбор предметов ЕГЭ — это путь к мечте заниматься космонавтикой. При подготовке к экзаменам я выстроил разные системы занятий, но главное — как можно больше заданий. Русским занимался по три часа в неделю с репетитором, математикой и физикой — каждый день по 2−4 часа. И это не считая уроков в лицее, где у нас было два урока русского в неделю, 7 уроков математики, 5 уроков физики», — рассказал выпускник.
В свободное от учебы время Илья играет в футбол, летом катается на велосипеде, зимой — на лыжах.
«А еще с я начальных классов люблю собирать кубик Рубика — собираю за 30−40 секунд», — поделился он.
Илья уже давно определился с вузом и профессией.
«Мечтаю заниматься космонавтикой, поэтому буду поступать в МГТУ им. Баумана на ракетостроение. А моя самая большая мечта — самому стать космонавтом», — признался он.
Нижегородец поделился, что большую роль для достижения успеха для него играет поддержка семьи, учителей и друзей.
Как отметил ранее министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, такие достижения нижегородского выпускника свидетельствуют о высоком качестве подготовки в школах региона.
«Я очень рад, что наши выпускники всё чаще говорят: ЕГЭ — это не про зубрёжку ответов, а про глубокое понимание предмета. Успех Ильи Ковалёва — это яркий пример того, как можно себя мотивировать, поставить перед собой цель и сделать всё на максимум. Отмечу, что для успеха на ЕГЭ нужна прочная база, которую необходимо нарабатывать с первого класса. Тогда и результат на 100 баллов будет закономерным, и вузы выстроятся в очередь. У Ильи как раз была отличная школьная база, а подготовка в лицее только усилила её», — подчеркнул министр.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что восемь нижегородцев получили баллы к ЕГЭ по конкурсу «Хочу стать дипломатом».