«Похожа на гадюку». Ученые озвучили ситуацию с популяцией змей медянок в Беларуси, которых считают ядовитыми

Стало известно, что в Беларуси происходит с популяцией ядовитых змей медянок, пишет газета «Навука».
Так, белорусские ученые придумали необычный способ спасения самой редкой краснокнижной змеи в Беларуси — медянки. Чтобы увеличить численность медянок в дикой природе специалисты сначала установили самую крупную популяцию этих змей, которая находилась на юго-западе Полесья, а затем создали для нее максимально комфортные условия.
Однако эксперимент неожиданно дал обратный эффект, и вместо роста популяция начала сокращаться. Главной причиной было то, что молодые медянки часто становились добычей хищных птиц или погибали под колесами автомобилей. Тогда ученые придумали другой способ спасения змей, они отловили самца и самку, а появившихся малышей стали выращивать в безопасных условиях, пока они не окрепнут.
— Так появились необычные «ясли» для краснокнижных змей, — рассказал завлабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.
После «яслей» выращенных медянок выпустили на специально подобранном участке возле одной из деревень. За новой популяцией ежедневно наблюдают специалисты. При эффективности эксперимента, уже в следующем сезоне ученые выпустят в дикую природу еще одну группу молодых медянок.
К слову, медянка не является ядовитой змеей, но имеет такую «славу» из-за своего внешнего сходства с гадюкой. Отличают этих змей по зрачкам: у медянки они круглые, а у гадюки — вертикальные. Живет медянка в сухих сосновых лесах, на опушках и песчаных участках, избегает болот и водоемов. Основу рациона медянок составляют ящерицы, но порой она охотится и на мелких грызунов или крупных насекомых.
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