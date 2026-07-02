«Похожа на гадюку». Ученые озвучили ситуацию с популяцией змей медянок в Беларуси, которых считают ядовитыми

К слову, медянка не является ядовитой змеей, но имеет такую «славу» из-за своего внешнего сходства с гадюкой. Отличают этих змей по зрачкам: у медянки они круглые, а у гадюки — вертикальные. Живет медянка в сухих сосновых лесах, на опушках и песчаных участках, избегает болот и водоемов. Основу рациона медянок составляют ящерицы, но порой она охотится и на мелких грызунов или крупных насекомых.