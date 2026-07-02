В Белгороде в доход государства изъяли 236 млн незаконного заработка обнальщиков

По всей видимости, этот процесс связан с уголовным делом известного белгородского бизнесмена Владимира Тебекина, которому вменили занятие высшего положения в преступной иерархии, организация сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и мошенническим возмещением НДС. Как сообщал «Ъ-Черноземье» в середине апреля, в МВД посчитали, что предприниматель в 2014 году создал и возглавил преступное сообщество, занимавшееся «обналичкой» и незаконным возмещением НДС с помощью фиктивных сделок. В составе группы, по данным правоохранительных органов, различные роли выполняли 11 человек: Александр Кладов, Андрей Лысенко, Денис Дягилев, Дмитрий Малышев, Илья Полухин, Марина Хрипкова, Марина Черкашина, Николай Бортников, Николай Шахов, Светлана Лихобаба и Сергей Щеглов.