«Лето в Татарстане»: День речника, праздник кумыса и Иван Купала

В Зеленодольске — праздник славянской культуры «Иван Купала».
В зеленодольском парке «Березовая роща» 4 июля состоится Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала». Мероприятие начнется в 15:00 и продлится до позднего вечера.
Для посетителей будут работать ремесленный городок с ярмаркой мастеров, творческие мастер-классы по народным ремеслам и плетению купальских венков, тематические фотозоны и соломенные арт-объекты. На главной поляне пройдут традиционные хороводы, богатырские забавы и славянские игры, а для любителей настольных развлечений с 15:00 до 19:00 будет работать игровое пространство «Игорница».
Одной из главных площадок станет озеро, где с 17:00 гости смогут принять участие в традиционном купальском обряде — спустить на воду венки из полевых трав и цветов. Желающие смогут заранее собрать их на мастер-классе. По традиции движение такого обрядового украшения по воде считается добрым знаком, сулящим счастье и исполнение желаний.
Кульминацией праздника станет большая концертная программа. В 16:00 на малой сцене состоится театрализованный пролог с героями праздника — Яромиром и Марьей, а в 17:00 на главной сцене начнется выступление фольклорных коллективов Татарстана. Вечернюю программу украсят выступления легендарного белорусского ансамбля «Песняры» и фолк-группы Pole из Санкт-Петербурга.
В 19:00 пройдет финал розыгрыша призов, в котором смогут принять участие гости, получившие памятные обереги во время интерактивов на площадках. Также в течение дня пройдут состязания на лучший купальский костюм. Завершится праздник в 22:30 ярким огненным шоу и этнодискотекой под открытым небом.
В Высокогорском районе — семейный форум «Дом там, где семья».
Зональный семейный форум «Дом там, где семья» пройдет в субботу в селе Бирюли Высокогорского района. Мероприятие состоится в парке у озера, начало — в 10:00. Организатором выступает сообщество «Родные-любимые» «Движения Первых».
Форум станет площадкой для общения семей из нескольких районов Татарстана. Для участников подготовили встречи с экспертами по вопросам семейных ценностей и воспитания детей, круглые столы, где можно будет обменяться опытом и обсудить актуальные темы, а также творческие мастер-классы.
Кроме того, для гостей организуют различные активности на свежем воздухе. Программа рассчитана на участников всех возрастов — детей, родителей, бабушек и дедушек.
Главной темой форума станет укрепление семейных ценностей и совместный досуг, а одной из его задач — создание пространства, где семьи смогут провести время вместе и найти новые идеи для общения и воспитания детей.
В Ютазинском районе — фестиваль тюркских народов «Кымыз бәйрәме».
В селе Абсалямово Ютазинского района в субботу пройдет IV Межрегиональный фестиваль тюркских народов «Кымыз бәйрәме — Праздник кумыса». Гостей будут ждать на майдане с 9:00.
В программе фестиваля — национальные подворья, где представят традиционный быт, культуру и ремесла тюркских народов, а также фестиваль кумысоделов с дегустацией и продажей кумыса. Посетители смогут принять участие в мастер-классах, познакомиться с работами ремесленников на выставке «Кладовая ремесел» и приобрести изделия народных мастеров.
Одной из главных частей праздника станут конные состязания. Гостей ждут скачки «Ат чабышы», борьба на лошадях «Аударыш», а также соревнования «Батырлар уеннары». На сцене выступят творческие коллективы — тюрко-татарская этно-группа «Риваять» из Казани и ансамбль песни и танца «Нардуган» из Нижнекамска.
На протяжении всего дня на территории праздника будут работать торговые ряды и аттракционы.
В Нижнекамске — День молодежи.
Праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут 4 июля в Нижнекамске. Основная площадка развернется на парковке у ТЦ «Манзара», начало программы — в 16:30.
На главной сцене выступят поп- и рэп-артист Sayan (Армен Есаян), ставший известным благодаря хиту «Мальборо», Baby Ti (Арслан Тимиров) и диджей Никита Покровский. Также в программе — выступления творческой молодежи Нижнекамского района и церемония награждения наиболее активных представителей молодого поколения города.
Одной из площадок праздника также станет парк «Семья», где пройдет презентация общественных молодежных организаций Нижнекамска. Посетители смогут познакомиться с деятельностью военно-патриотического движения «Форпост», Волонтерского центра, студенческих трудовых отрядов и Лиги студентов, узнать о возможностях участия в добровольческих, патриотических и общественных проектах.
Кроме того, организаторы подготовили развлекательную программу и интерактивные площадки, где молодежь сможет пообщаться с представителями общественных объединений, принять участие в активностях и познакомиться с единомышленниками.
В Казани — ночной гастромаркет.
В казанском парке Горького в этот же день пройдет «Альфа Ночной гастромаркет — 2026» — вечерний городской формат с едой, музыкой и активностями на открытом воздухе.
Здесь будут представлены десятки гастропроектов и локальных кухонь, фудкорнеры со стритфудом, десертами и авторскими блюдами. Можно будет пробовать разные кухни и собрать свой гастромаршрут — от знакомых вкусов до новых сочетаний. Помимо еды, предусмотрены дополнительные активности: мастер-классы, игровые и спортивные зоны, а также пространства для отдыха.
Площадка будет работать с 16:00 и до позднего вечера.
В 20:00 начнется турнир по настольному теннису «Прыг-Скок» — 16 команд сыграют за звание «лучшей ракетки», пары на старте определит жеребьевка.
Музыкальную программу составят PLOMBIR, «Самая Любимая», «Семья», Custom, «Где Мой 2007», DJ BubbleGum и «Многоритм». Каждая команда представит свой отдельный сет с разным звучанием — от электроники и хип-хопа до клубных и жанровых миксов.
В Камском Устье и Чистополе — День речника.
День речника в Татарстане отметят сразу в двух районах — Камско-Устьинском и Чистопольском. Организаторы подготовили праздничные программы с концертами, конкурсами, развлечениями и выступлениями артистов.
Так, 4 июля праздник пройдет в пгт Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района, где День речника традиционно совмещают с Днем поселка. На стадионе «Водник» с 11:00 гостей ждут концерт местных творческих коллективов, театрализованное представление, работа торговых рядов и аттракционов, дискотека и праздничный салют.
На следующий день праздничные мероприятия продолжатся в Чистополе. В 10:00 на площадке «Бригантина» (ул. Бутлерова, 39) стартует летний фестиваль «На корабле», который пройдет в рамках проекта «Күрше».
В программе фестиваля — развлекательная программа для детей с аниматорами, конкурс рисунков на асфальте, конкурс креативной фотографии, награждение победителей, а также выступления певца Ивана Крашенинникова и гармониста Габдуллы Хайбуллина.
Чемпионат России по велоспорту.
Также в Казани 4 и 5 июля пройдут соревнования чемпионата России по велоспорту на шоссе. На старт выйдут более 250 спортсменов из разных регионов страны. Гонки развернутся на городском кольце — основные события и финиши запланированы у стен Казанского Кремля.
4 июля в 9:00 состоится женская групповая гонка на 128,7 км (12 кругов по 9,9 км), а 5 июля в 10:00 — мужская гонка на 198 км (20 кругов по 9,9 км).
В эти дни на площади Тысячелетия будет работать фан-зона. Для гостей подготовят фудкорт, веломагазин, мастерские и мастер-классы по ремонту велосипедов. Также здесь пройдут трансляции, встречи с экспертами и презентация сборной России по велоспорту на шоссе.
Особый сюрприз ждет гостей в воскресенье: во время мужской гонки состоится один из самых зрелищных номеров — BMX-прыжок через движущийся пелотон (группу велосипедистов).
Вход на все соревнования и мероприятия свободный. Чемпионат стартовал 1 июля в Иннополисе, где уже прошли первые заезды.
Фестиваль настольных игр «Игрофест».
В Казани в парке «Черное озеро» 5 июля пройдет фестиваль настольных игр «Игрофест». Старт мероприятия запланирован на 12:00. Площадка объединит поклонников настольных игр всех возрастов — от новичков до опытных игроков.
Гостей ждет знакомство с классическими и современными настольными играми, тестирование новинок, а также участие в турнирах и мастер-классах. В программе представлены стратегии, карточные, ролевые и логические игры, так что каждый сможет найти формат по интересам.
На открытом воздухе будет разыграно более 300 настольных игр для разных возрастных категорий. Отдельно организуют детскую игротеку и гик-бинго, где участникам предложат вопросы из мира игр, кино и музыки.
Любители более сложных форматов смогут поучаствовать в партиях Warhammer 40k, а для поклонников ролевых игр подготовлены сессии Dungeons & Dragons. Также будут доступны классические и редкие настольные системы, включая гигантские версии популярных игр — «Мега-Дженгу» и «Мега-Каркассон».
Помимо этого, на фестивале появятся ретро-консоли, пройдут мастер-классы, гейм-джемы для детей и взрослых, а также будет работать гик-ярмарка и лекторий. В течение дня гостей ждут конкурсы, розыгрыши призов и подарков, а также игровые зоны для общения с единомышленниками и опытными ведущими.
Экскурсии, спектакли, концерты, семейные фестивали.
Кроме того, в воскресенье в Татарстане пройдут экскурсии, спектакли, концерты и семейные фестивали. Так, в 11:00 в Горкинско-Ометьевском лесу Казани стартует экскурсия с архитектором парка. Это часть проекта «Друзья леса». Участники узнают об истории создания общественного пространства, особенностях его проектирования и благоустройства, смогут задать вопросы специалисту по ландшафтной архитектуре.
В 14:00 в Присутственных местах Казанского Кремля покажут уличный спектакль «Тукай», посвященный 140-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Постановка расскажет о его жизни и творчестве, а также о влиянии наследия поэта на татарскую культуру и национальное самосознание.
В 17:00 на площади Азатлык в Набережных Челнах состоится концертная программа «Мой город, белокрылая ладья!». Ансамбль солистов органного зала исполнит произведения органной классики, народные мелодии Татарстана, современные композиции и музыку из известных кинофильмов.
В это же время в Центре креативных индустрий «База» в Нижнекамске пройдет праздник «Молодежный движ». Для гостей подготовили выставку автомобилей класса muscle car, выступления музыкальных коллективов, игровые площадки с аниматорами и развлекательные активности для детей и взрослых.
В 18:30 в парке культуры и отдыха имени Морозова в Бугульме состоится районный семейный фестиваль-конкурс «Семья талантами богата», приуроченный ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В программе — интерактивные площадки, презентация семейного творчества финалистов конкурса, праздничный концерт, награждение победителей и киносеанс под открытым небом.
В 20:30 в Зеленодольске на сцене «Ракушка» у городского озера пройдет показ семейного кино под открытым небом. Для зрителей подготовят вечерний кинопросмотр на большом экране, который можно будет посетить вместе с друзьями и близкими.
Куда еще отправиться в выходные?
Напомним, 1 июня Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт второму сезону проекта «Лето в Татарстане». В течение всего летнего периода для жителей и гостей республики будут проходить концерты, фестивали, спортивные турниры, кинопоказы, мастер-классы и другие мероприятия под открытым небом.
1 июня Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт второму сезону проекта «Лето в Татарстане».
Одним из главных событий проекта вновь станет фестиваль добрососедства «Курше Фест». Его участники организуют дворовые праздники, творческие мастер-классы, семейные фестивали, спортивные соревнования и другие инициативы, направленные на развитие соседских сообществ. В этом году в программу также включили новый тематический трек «Мирас», посвященный сохранению культурного наследия.
В течение лета в городах и районах республики также будут проходить дни села, народные праздники, экологические акции и спортивные мероприятия для жителей всех возрастов. Для детей и подростков подготовят игровые программы, творческие занятия и активности на свежем воздухе.
По вечерам в общественных пространствах Татарстана продолжатся кинопоказы под открытым небом, концерты и танцевальные программы. Организаторы отмечают, что большинство мероприятий остаются бесплатными для посещения.
Подробнее ознакомиться с программой проекта «Лето в Татарстане» можно на официальном сайте проекта и на ресурсах муниципальных образований республики.