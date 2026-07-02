Проект строительства нового картодрома в Перми не прошел госэкспертизу

Проект будущего картодрома в Перми получил отрицательное заключение госэкспертизы. Информация опубликована в единой госреестре заключений. Как сообщает «Новый компаньон», эксперты сделали замечания, касающиеся уровня шума на будущем объекте. Застройщик планирует внести изменения в проект, после чего он вновь будет направлен на экспертизу.