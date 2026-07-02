Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вновь резко взлетели цены на бензин и солярку в Воронежской области

Рост составил от 3,98 до 6,01 рубля за литр.

Источник: Комсомольская правда

За неделю с 22 по 28 июня в Воронежской области значительно подорожали все марки бензина. Информацией об этом накануне поделился Росстат.

АИ-92 вырос заметнее всего — на шесть рублей одну копейку за литр в сравнении с неделей с 15 по 21 июня (до 77,33 рубля).

95-й бензин прибавил пять рубль девять копеек — в среднем литр стоит 83,98 рубля. Дизель подорожал на четыре рубля 55 копеек — до 86,66 рубля, а 98-й — на три рубля 98 копеек (литр стоит 101,84 рубля).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, рост цен на горючее за неделю с 25 по 31 мая колебался от 37 до 72 копеек.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.