Вновь резко взлетели цены на бензин и солярку в Воронежской области

За неделю с 22 по 28 июня в Воронежской области значительно подорожали все марки бензина. Информацией об этом накануне поделился Росстат.
АИ-92 вырос заметнее всего — на шесть рублей одну копейку за литр в сравнении с неделей с 15 по 21 июня (до 77,33 рубля).
95-й бензин прибавил пять рубль девять копеек — в среднем литр стоит 83,98 рубля. Дизель подорожал на четыре рубля 55 копеек — до 86,66 рубля, а 98-й — на три рубля 98 копеек (литр стоит 101,84 рубля).
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, рост цен на горючее за неделю с 25 по 31 мая колебался от 37 до 72 копеек.
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