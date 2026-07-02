Эксперты: из-за привычки загорать на море калининградцы чаще болеют раком кожи

Курортное положение Калининградской области и отсутствие у населения привычки к фотозащите ведут к устойчивому росту заболеваемости раком кожи. К такому выводу пришли участники пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Калининград», посвящённой профилактике онкологических заболеваний в летний период.
Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Наталья Некрасова отметила, что наличие моря и пляжей создаёт для жителей региона дополнительный фактор риска: «У нас больше возможность заболевания раком, потому что есть море и есть пляж. Там, где этого нет, люди столько не загорают. У нас загорают много. Отдыхающие стараются пребывать на море и солнце. Несмотря на то, что море холодное, мало солнечных дней, мы более подвержены этому», — заявила специалист.
Заведующий поликлиническим отделением Онкологического центра Калининградской области Евгений Ковалевский привёл статистику, характеризующие динамику заболеваемости. Согласно данным, за 2025 год в регионе выявлен 181 случай меланомы и порядка 1000 случаев других злокачественных новообразований кожи. За первое полугодие 2026 года зафиксировано 95 случаев меланомы и около 500 случаев иных видов рака кожи.
По словам врача, в структуре онкологической заболеваемости региона рак кожи занимает первое место, опережая рак лёгкого, молочной железы и предстательной железы. Онколог пояснил, что динамика соответствует общемировым тенденциям, однако в Калининградской области она выражена ярче, в том числе из-за местной специфики: «Наш регион имеет особенность — море, активное солнце. Хоть и не так много дней в году, но, опять же, привычка людей, к сожалению, отсутствие культуры использовать средства индивидуальной защиты — вот это всё и даёт свои последствия», — сказал Ковалевский.
В рамках месячника ранней диагностики рака кожи в регионе обследовано более 2000 человек, выявлено 89 подозрительных образований, все пациенты направлены в онкоцентр. За полгода при обращении к дерматологу осмотрено 9500 человек, ещё 15 000 в отделениях медосмотров; всего выявлено 346 пациентов с подозрительными изменениями. Благодаря такой работе доля меланомы, обнаруженной на ранних стадиях, достигла 80−90%, что значительно улучшает прогноз.