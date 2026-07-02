Эксперты: из-за привычки загорать на море калининградцы чаще болеют раком кожи

Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Наталья Некрасова отметила, что наличие моря и пляжей создаёт для жителей региона дополнительный фактор риска: «У нас больше возможность заболевания раком, потому что есть море и есть пляж. Там, где этого нет, люди столько не загорают. У нас загорают много. Отдыхающие стараются пребывать на море и солнце. Несмотря на то, что море холодное, мало солнечных дней, мы более подвержены этому», — заявила специалист.