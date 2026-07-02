В кубанской станице Должанской отремонтируют артезианскую скважину

Капитальный ремонт ключевой артезианской скважины начался в станице Должанской Ейского района Краснодарского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
«Капитальный ремонт артезианской скважины будет способствовать стабильному водоснабжению жителей и гостей нашей курортной территории. Это стратегически важный объект, и его модернизация напрямую влияет на качество жизни и развитие туристического потенциала Должанской. Мы делаем все необходимое для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения», — отметил глава района Роман Бублик.
Ремонт скважины полностью решит проблему с подачей воды и гарантирует ее бесперебойное снабжение в будущем. Это повысит качество жизни местных жителей и создаст условия для стабильного развития курортной зоны. Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы к 15 июля.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.