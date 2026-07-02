«Объект сложный»: в Минприроды объяснили, почему не могут приступить к расчистке Верхнего озера

«Технологически будет применяться два способа. Механический способ расчистки: на одном из участков донные отложения будут извлекаться техникой и вручную, после чего их сразу погрузят в самосвалы для вывоза на место постоянного складирования. Для этого потребуется понизить уровень воды в озере (спустить воду из озера). Гидромеханизированный способ: на втором участке будет производиться откачка ила в специализированный отстойник, откуда, после обезвоживания, они будут вывезены для постоянного размещения. Корректировка проекта позволит нам привлечь к работам новых подрядчиков», — рассказали в министерстве.