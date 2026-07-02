«Объект сложный»: в Минприроды объяснили, почему не могут приступить к расчистке Верхнего озера

В министерстве природы региона объяснили, почему не могут приступить к расчистке Верхнего озера в Калининграде. По данным властей, объект является сложным из-за расположения и плотной застройки вокруг. Об этом сообщили представители министерства в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
В Минприроды отметили, что в 2026 году подрядчика для расчистки озера искали уже три раза. Однако ни одной заявки на участие в торгах не поступило.
Дело в том, что объект сложный. Озеро находится в самом центре Калининграда, здесь плотная застройка, сложная инфраструктура. Зайти на такие работы по силам только очень опытному подрядчику, не каждый может взять на себя такие риски. Мы провели подробный анализ причин отсутствия заявок от подрядчиков, — говорится в комментарии.
Эксперты отметили, что первоначальный проект предусматривал контейнерный сбор донных отложений. При этом у исполнителей в Калининградской области такого оборудования нет, а его закупка была невыгодной. Специалисты решили скорректировать проект и заменить технологии расчистки водоёма.
«Технологически будет применяться два способа. Механический способ расчистки: на одном из участков донные отложения будут извлекаться техникой и вручную, после чего их сразу погрузят в самосвалы для вывоза на место постоянного складирования. Для этого потребуется понизить уровень воды в озере (спустить воду из озера). Гидромеханизированный способ: на втором участке будет производиться откачка ила в специализированный отстойник, откуда, после обезвоживания, они будут вывезены для постоянного размещения. Корректировка проекта позволит нам привлечь к работам новых подрядчиков», — рассказали в министерстве.
В Калининграде планировали расчистить два участка Верхнего озера. Первый — протяжённостью около 500 метров. Он начинается в районе дома № 16 В на улице Толстого и заканчивается напротив здания № 29 на Верхнеозёрной. Протяжённость второго участка составляет 300 метров. Он начинается в районе впадения в пруд Ботанического ручья и доходит до Паркового моста. В 2026 году работы оценивали в 41,2 миллиона рублей.
Верхнее озеро планировали расчистить до конца 2025-го. Однако власти расторгли контракт с подрядчиком из-за ненадлежащего исполнения договора. Прокуратура вносила представление МБУ «Гидротехник» из-за загрязнения водоёма. В Минприроды говорили, что начнут расчистку в первом квартале 2026 года.
Работы должно было выполнить ООО «Фаворит Спецтехника» за 21,7 миллиона рублей. Компании предстояло расчистить водоём от улицы Верхнеозёрной до парка «Юность». В контракт входили ликвидация донных отложений, удаление мусора и устранение всех выявленных незаконных сбросов.
В Калининграде регулярно наблюдается загрязнение Верхнего озера, которое сопровождается гибелью рыбы и птиц. Исследования показали, что они умирают из-за цирроза печени. В качестве вероятной причины также называли сине-зелёные водоросли.