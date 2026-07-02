Нижегородская область присоединится к акции «Веди родителей в музей»

По условиям акции при покупке билета по Пушкинской карте посетитель получает скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей или других родственников. На кассе учреждения нужно показать электронный входной билет, купленный по Пушкинской карте, и подтвердить личность. Акция пройдет уже в шестой раз, и на этот раз она приурочена к летним каникулам.