Нижегородская область присоединится к акции «Веди родителей в музей»

Около 60 учреждений культуры Нижегородской области присоединятся к Всероссийской акции «Веди родителей в музей», которая проходит с 1 июля по 15 августа при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
По условиям акции при покупке билета по Пушкинской карте посетитель получает скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей или других родственников. На кассе учреждения нужно показать электронный входной билет, купленный по Пушкинской карте, и подтвердить личность. Акция пройдет уже в шестой раз, и на этот раз она приурочена к летним каникулам.
В Нижнем Новгороде участие в акции принимают Нижегородский музей-заповедник и Нижегородский художественный музей, Русский музей фотографии, Нижегородский ТЮЗ и Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина, Музей А. Д. Сахарова, музейно-выставочный центр «Микула» и другие учреждения. Полный список участников акции «Веди родителей в музей» опубликован на сайте регионального министерства культуры.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.