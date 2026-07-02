В Пермском крае выбрали лучшего монтажника радиоэлектронной аппаратуры

«Пермский край — территория, где высокие технологии активно внедряются в промышленные процессы, укрепляя производственный потенциал региона. Поэтому популяризация рабочих специальностей — одно из приоритетных направлений для нас. В рамках реализации этой задачи в России проводится конкурс “Лучший по профессии”, интерес к которому растет, в том числе и в Прикамье», — отметил глава регионального министерства информационного развития и связи Петр Шиловских.