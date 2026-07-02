В Пермском крае выбрали лучшего монтажника радиоэлектронной аппаратуры

Региональный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры» состоялся 26 июня на площадке Пермского радиотехнического колледжа им. А. С. Попова, сообщили в администрации губернатора Пермского края. Соревнования проводились в ходе реализации нацпроекта «Кадры».
Программа конкурса позволила оценить компетенции участников, их теоретический и практический уровень подготовки. После выполнения тестовых заданий и защиты кейс-задачи перед комиссией специалисты показали навыки поверхностного и выводного монтажа электронных компонентов на печатную плату, а также их демонтажа.
«Пермский край — территория, где высокие технологии активно внедряются в промышленные процессы, укрепляя производственный потенциал региона. Поэтому популяризация рабочих специальностей — одно из приоритетных направлений для нас. В рамках реализации этой задачи в России проводится конкурс “Лучший по профессии”, интерес к которому растет, в том числе и в Прикамье», — отметил глава регионального министерства информационного развития и связи Петр Шиловских.
Победителем стал сотрудник предприятия «ОДК-СТАР», монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов пятого разряда Евгений Пономарев. Он представит регион на федеральном этапе в Казани.
Напомним, финалисты Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» могут выиграть приз от 300 тыс. до 1 млн рублей. В прошлом году российские компании направили на конкурс около 1 тыс. участников, призерами в 20 номинациях стали 60 человек из 79 регионов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.