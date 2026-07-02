Кипр возобновит прием заявлений на визы через центры BLS International

Посольство Кипра в Москве 11 июня сообщало, что прием заявлений на визы через центры BLS International прекращается, с 15 июня заявления на визы будут приниматься в консульском отделе дипмиссии, а также в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.