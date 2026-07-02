Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кипр возобновит прием заявлений на визы через центры BLS International

Кипр возобновит прием заявлений на визы в России через центры BLS с 6 июля.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Кипр возобновит в России прием заявлений на визы через центры BLS International с 6 июля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Посольство Кипра в Москве 11 июня сообщало, что прием заявлений на визы через центры BLS International прекращается, с 15 июня заявления на визы будут приниматься в консульском отделе дипмиссии, а также в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

«Посольство Республики Кипр в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре сообщили, что с 6 июля 2026 года заявления на оформление виз можно будет подавать через визовые центры BLS International», — говорится в сообщении.

Сервисный сбор за подачу заявления в визовом центре составит 5 евро без учета НДС. Также там предлагаются дополнительные услуги.

Визовые центры будут работать в России в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Также центры указаны в Минске и Ташкенте.