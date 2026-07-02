Природоохранная прокуратура выявила нарушения на территории Мещерского озера

Во время выезда сотрудники прокуратуры осмотрели акваторию и прибрежную полосу озера. Выяснилось, что территория заросла водной и кустарниковой растительностью, а также захламлена бытовыми отходами. По мнению надзорного ведомства, такое состояние не соответствует требованиям, предъявляемым к особо охраняемой природной территории.