В Самарской области выбрали 76 территорий для благоустройства в 2027 году

В Самарской области помимо 11 городских округов в отборе объектов участвовали 22 опорных населенных пункта, среди которых Клявлино, Сергиевск, Большая Черниговка, Алексеевка, Богатое и другие. Всего за объекты благоустройства проголосовали 470 569 местных жителей. Из 182 представленных вариантов большинство голосов было отдано за 76 проектов, которые и будут реализованы в приоритетном порядке в следующем году.