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В Самарской области выбрали 76 территорий для благоустройства в 2027 году

В их число вошли детские зоны отдыха, парки, аллеи и скверы.

Источник: Национальные проекты России

Жители Самарской области выбрали 76 территорий для благоустройства в следующем году в ходе Всероссийского онлайн-голосования по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», проходившего с 21 апреля по 12 июня. Об этом сообщили в администрации губернатора региона.

В Самарской области помимо 11 городских округов в отборе объектов участвовали 22 опорных населенных пункта, среди которых Клявлино, Сергиевск, Большая Черниговка, Алексеевка, Богатое и другие. Всего за объекты благоустройства проголосовали 470 569 местных жителей. Из 182 представленных вариантов большинство голосов было отдано за 76 проектов, которые и будут реализованы в приоритетном порядке в следующем году.

Так, в Самаре благоустроят Сквер памяти ветеранов на улице Силина, а в Тольятти сквер «Ромашка» в 5-м квартале. В Новокуйбышевске преобразят территорию музыкальной школы, а в Кинеле сквер «Памяти участникам специальной военной операции». В опорных населенных пунктах предпочтения жителей также отданы детским зонам отдыха, паркам, аллеям и скверам.

«Это по-настоящему народный выбор. Каждый голос — реальный вклад в развитие Самарской области. Важную роль в проведении голосования сыграли волонтеры, которые консультировали граждан на массовых мероприятиях, в общественных местах и через новейшие цифровые каналы, включая национальный мессенджер “Макс”», — отметил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Напомним, в этом году в области запланировано благоустройство еще 222 территорий.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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