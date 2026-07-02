На стадионе Красноярска обновили эстакаду для бобслея и скелетона

Стартовую эстакаду для бобслея и скелетона отремонтировали на центральном стадионе в Красноярске в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Эстакада — специализированная трасса с направляющими рельсами. По ним движутся тренировочные снаряды. Рельсы контролируют движение, имитируя колею ледовой трассы. Резиновое покрытие обеспечивает безопасность спортсменов. Во время ремонта трассу увеличили с 60 до 72 м. Прежняя длина не позволяла спортсменам безопасно останавливаться на тренажерах. Новая трасса максимально приближена к реальным условиям.
Спортсмены уже протестировали обновленную трассу. Теперь на эстакаде проводятся полноценные тренировки по скелетону и бобслею как для одиночных, так и командных заездов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.