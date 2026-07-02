Строительство дорог в Амазонии ускорило распространение лихорадки денге

Как объяснил доцент Университета имени Каэтано Эредии (Перу) Андрес Лескано, в последние два десятилетия в Амазонии идет активное строительство магистральных автодорог, соединяющих ранее разрозненные и изолированные друг от друга регионы Бразилии, Перу и граничащих с ними государств. В общей сложности страны планируют построить свыше 12,6 тыс. км шоссе, что должно улучшить экономическую ситуацию в регионе. Медики и экологи заинтересовались тем, как постройка межокеанического транспортного коридора длиной в 2,6 тыс. км соединяющего Перу и Бразилию, повлияла на распространение различных патогенов. Для этого ученые собрали статистику по числу заражений лихорадкой денге и лейшманиозом в регионе Мадре-де-Диос, который был изолирован от остального Перу до постройки шоссе.