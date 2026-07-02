Более 50 студентов проходят летнюю практику на предприятиях «Эн+ Тепло Волга»

Для студентов прохождение практики на предприятиях «Эн+ Тепло Волга» — это возможность познакомиться с коллективом и окунуться в профессию уже во время учебы, закрепить свои навыки на практике. Будущие энергетики отмечают, что масштаб компании, ее узнаваемость и стабильная работа на энергетическом рынке — один из важных факторов при выборе работодателя. Предприятия «Эн+ Тепло Волга» обеспечивают теплом, электроэнергией и горячей водой более 400 тысяч жителей Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода. Для почти 1500 сотрудников предприятий действует возможность получения высшего образования на льготных условиях, предоставляется ДМС и санаторно-курортное лечение. Помимо этого в компании «Эн+ Тепло Волга» насыщенная корпоративная жизнь. Энергетики принимают участие в крупных региональных и городских спортивных, культурных событиях, члены Рабочего и Молодежного советов организуют туристические слеты и корпоративные волонтерские акции.