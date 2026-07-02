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В Калининграде задержан мужчина по подозрению в убийстве коллеги с ножом

Ночью 1 июля в жилом доме на улице Бассейной обнаружили тело 38-летнего жителя Советска. Местные жители вызвали полицию — мужчина лежал на площадке второго этажа с множественными ножевыми ранениями. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 45-летнего жителя Калининграда. По предварительным данным, подозреваемый и потерпевший работали на одном предприятии и проживали в одной…

Источник: Янтарный край

Ночью 1 июля в жилом доме на улице Бассейной обнаружили тело 38-летнего жителя Советска. Местные жители вызвали полицию — мужчина лежал на площадке второго этажа с множественными ножевыми ранениями.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 45-летнего жителя Калининграда. По предварительным данным, подозреваемый и потерпевший работали на одном предприятии и проживали в одной квартире.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. На время следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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