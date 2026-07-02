В Калининграде задержан мужчина по подозрению в убийстве коллеги с ножом

Ночью 1 июля в жилом доме на улице Бассейной обнаружили тело 38-летнего жителя Советска. Местные жители вызвали полицию — мужчина лежал на площадке второго этажа с множественными ножевыми ранениями.
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 45-летнего жителя Калининграда. По предварительным данным, подозреваемый и потерпевший работали на одном предприятии и проживали в одной квартире.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. На время следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.