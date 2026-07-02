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В Самарской пекарне нашли нарушения санитарных норм

В Самарской пекарне не соблюдали температурный режим и не следили за чистотой.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре сотрудники ведомства проверили одну из пекарен города и выявили нарушения санитарных норм. В заведении было грязно, а кондитерские изделия хранились с нарушением температурного режима, сообщает прокуратура Самарской области.

«Зоны приготовления еды были грязными, емкости для муки, сахара и посуды не отмыты. Кроме того, кондитерские изделия в витрине держали при неправильной температуре», — рассказали в надзорном ведомстве.

Руководителю организации внесли представление об устранении нарушений, а в отношении юридического лица и его директора завели дела об административных правонарушениях. После вмешательства прокуратуры все нарушения устранили. Привлечение виновных к ответственности остается на контроле ведомства.