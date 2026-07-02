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Калининградских предпринимателей учат создавать региональные бренды

Набор на второй поток образовательной программы «Мастерская балтийских брендов» стартовал.

В Калининградской области открылся набор на второй поток образовательной программы «Мастерская балтийских брендов», обучение бесплатное. Как сообщает пресс-служба областного правительства, обучение начнется 13 июля и продлится 7 недель.

О важности уметь выстраивать сильный бренд, использовать современные инструменты продвижения и находить новые точки роста сказал директор Центра «Мой бизнес» Калининград Кирилл Лило.

Предприниматели разберут, как использовать историю, культуру и особенности Калининградской области при разработке регионального бренда, избегать маркетинговых клише.

Среди спикеров — AI-маркетолог Ольга Болина, ИТ-предприниматель и популяризатор нейросетей Нина Мазур, эксперты Калининградской школы международного бизнеса, сертифицированный специалист по Яндекс Директу и VK Рекламе Галина Логвина и другие практики.

В прошлом году обучение прошли 57 представителей малого и среднего бизнеса.

Программа организованная в рамках национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорта».

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