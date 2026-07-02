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Арбат увидел Калининград: что показали на выставке о российских городах

Калининград стал участником фотовыставки Союза российских городов «Городская эволюция. 35 лет развития», которая открылась 2 июля на Арбате в Москве.

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Калининград стал участником фотовыставки Союза российских городов «Городская эволюция. 35 лет развития», которая открылась 2 июля на Арбате в Москве.

Экспозицию посвятили 35-летию общероссийского объединения городов и она рассказывает о том, как они менялись за последние десятилетия. В выставке представили достижения сразу 21 города, включая Калининград.

От столицы Янтарного края на выставке показали Музей Мирового океана, филиал Третьяковки и сквер 70-летия Калининградской области.

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