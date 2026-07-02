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Декаф: всё, что нужно знать о кофе без кофеина

Декаф — это декофеинизированный кофе, из которого удалили большую часть кофеина, но сохранили вкус и аромат. В статье разбираем, какие методы декофеинизации считаются самыми безопасными, кому такой напиток подходит, а кому лучше от него отказаться.

Источник: Magnific.com

Декофеинизированный кофе, или, как его чаще называют в обиходе, декаф, — напиток для тех, кто ценит кофейный вкус, но хочет свести к минимуму потребление кофеина. Он не лишён особенностей — и в производстве, и в воздействии на организм, и в приготовлении. Разбираемся, кому декаф подойдёт, а кому лучше поискать другую альтернативу, и как сварить его так, чтобы вкус не разочаровал.

Суть декафа проста: из зелёных кофейных зёрен удаляют большую часть кофеина, но полностью избавиться от него невозможно. В чашке декафа остаётся от 2 до 15 мг вещества — для сравнения, в эспрессо его 70−100 мг. Российские стандарты допускают не более 0,3% кофеина в продукте, европейские — не более 0,1%.

Существует несколько способов декофеинизации. Наиболее безопасным считается швейцарский водный метод: зёрна вымачивают в специальном растворе и пропускают через угольные фильтры — так удаётся убрать до 99,9% кофеина без применения химии. Ещё один щадящий, но дорогой вариант — обработка сверхкритическим диоксидом углерода: CO₂ в особом состоянии проникает в зерно и «забирает» кофеин, а затем полностью удаляется. Есть и методы с растворителями (например, этилацетатом или метиленхлоридом), но они вызывают больше вопросов у потребителей. Если для вас важна максимальная безопасность, ищите на упаковке пометки Swiss Water Process или CO₂‑процесс.

Польза декафа во многом связана с сохранением в нём полифенолов и других ценных соединений.

Такой кофе не провоцирует скачков давления и не стимулирует сердце, а по некоторым данным, даже помогает снизить риск сердечно‑сосудистых заболеваний и улучшить чувствительность к инсулину.

При этом декаф не даёт того эффекта, за который многие любят обычный кофе: он не повышает концентрацию и не помогает в профилактике нейродегенеративных болезней.

Кому декаф может быть полезен? В первую очередь — гипертоникам, людям с тревожностью и нарушениями сна, а также беременным и кормящим женщинам и детям старше шести лет. Но есть и ситуации, когда даже декаф лучше исключить. Например, при желчекаменной болезни кофе (в том числе декофеинизированный) способен спровоцировать боль. Людям с гастритом или язвой в стадии обострения стоит быть осторожнее из‑за раздражающего действия органических кислот. Кроме того, кофе мешает усвоению железа — это важно учитывать тем, кто страдает железодефицитной анемией. Возможны и индивидуальные реакции, особенно если декаф произведён с применением химических растворителей.

Если хочется полностью отказаться от кофейных зёрен, можно присмотреться к растительным аналогам. Популярный вариант — напиток из обжаренного корня цикория: он богат инулином и имеет приятную карамельно‑горьковатую нотку. Ещё одна альтернатива — желудёвый кофе с терпким, вяжущим вкусом и содержанием кверцетина, обладающего антиоксидантными свойствами. Встречаются также ячменный кофе и кэроб из плодов рожкового дерева, но они менее распространены.

Чтобы декаф порадовал вкусом, к его приготовлению стоит подойти чуть внимательнее. Помол лучше сделать мельче, чем для обычного кофе, но без излишеств — слишком мелкая фракция добавит горечи.

На 150−180 мл воды берут 6−18 г молотого кофе; щепотка мелкой соли поможет сгладить возможный химический привкус.

Воду используют не кипящую, а нагретую примерно до 80 °C: кипяток разрушает ароматические масла. Варят на среднем огне, дожидаясь, когда напиток начнёт подниматься «шапкой», затем дают настояться около минуты — и можно разливать по чашкам.

Помните, что декаф подходит многим, но не всем. Чтобы получить от него максимум удовольствия, стоит учитывать нюансы производства и приготовления.