Декаф: всё, что нужно знать о кофе без кофеина

Кому декаф может быть полезен? В первую очередь — гипертоникам, людям с тревожностью и нарушениями сна, а также беременным и кормящим женщинам и детям старше шести лет. Но есть и ситуации, когда даже декаф лучше исключить. Например, при желчекаменной болезни кофе (в том числе декофеинизированный) способен спровоцировать боль. Людям с гастритом или язвой в стадии обострения стоит быть осторожнее из‑за раздражающего действия органических кислот. Кроме того, кофе мешает усвоению железа — это важно учитывать тем, кто страдает железодефицитной анемией. Возможны и индивидуальные реакции, особенно если декаф произведён с применением химических растворителей.