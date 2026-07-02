Полянский: Запад игнорирует, что ВСУ применяют его оружие против россиян

ВЕНА, 2 июл — РИА Новости. Запад игнорирует, что ВСУ применяют его оружие против мирных жителей в России, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
«Западные псевдомиротворцы при этом предпочитают не замечать того, что именно их военная помощь делает возможным каждый новый теракт», — сказал он на заседании постсовета ОБСЕ в четверг.
Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления постпреда РФ есть в распоряжении РИА Новости.
Российский дипломат в ходе выступления на площадке ОБСЕ отметил, что с 22 по 28 июня число пострадавших от атак украинских формирований мирных жителей впервые с начала года превысило 300 человек, из них 42 погибли, включая двух детей.
Всего, по его данным, по гражданским объектам было выпущено более 5,1 тысячи боеприпасов от РСЗО и артиллерии до ударных дронов и FPV-камикадзе.
«Среди этих ударов выделим массированный ракетный удар по Воронежу — 6 погибших, 68 раненых, повреждены десятки домов, введен режим ЧС; ракетный удар по Волгограду — 1 погибший, 11 раненых; атаку на музейный комплекс “Самбекские высоты” в Ростовской области во время патриотического фестиваля — 1 погибший, 11 раненых, включая 7-летнюю девочку», — перечислил постпред.
Он подчеркнул, что подавляющее большинство применяемого оружия произведено в странах НАТО и поставлено Киеву.