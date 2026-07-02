Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полянский: Запад игнорирует, что ВСУ применяют его оружие против россиян

Полянский: Запад игнорирует, что ВСУ применяют его оружие против мирных жителей.

ВЕНА, 2 июл — РИА Новости. Запад игнорирует, что ВСУ применяют его оружие против мирных жителей в России, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Западные псевдомиротворцы при этом предпочитают не замечать того, что именно их военная помощь делает возможным каждый новый теракт», — сказал он на заседании постсовета ОБСЕ в четверг.

Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления постпреда РФ есть в распоряжении РИА Новости.

Российский дипломат в ходе выступления на площадке ОБСЕ отметил, что с 22 по 28 июня число пострадавших от атак украинских формирований мирных жителей впервые с начала года превысило 300 человек, из них 42 погибли, включая двух детей.

Всего, по его данным, по гражданским объектам было выпущено более 5,1 тысячи боеприпасов от РСЗО и артиллерии до ударных дронов и FPV-камикадзе.

«Среди этих ударов выделим массированный ракетный удар по Воронежу — 6 погибших, 68 раненых, повреждены десятки домов, введен режим ЧС; ракетный удар по Волгограду — 1 погибший, 11 раненых; атаку на музейный комплекс “Самбекские высоты” в Ростовской области во время патриотического фестиваля — 1 погибший, 11 раненых, включая 7-летнюю девочку», — перечислил постпред.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство применяемого оружия произведено в странах НАТО и поставлено Киеву.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше