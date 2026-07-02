Любители шашлыка подожгли пойму Мечетки на севере Волгограда

МЧС напоминает — в регионе пожароопасный сезон. Не сжигайте сухую траву и мусор, не разводите костры и не ставьте мангалы где попало. Не бросайте непотушенные спички и окурки, а на солнце — стеклянные бутылки. Нарушителям грозит штраф по статье 20.4 КоАП РФ. Во время особого противопожарного режима их суммы возрастают.