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Bloomberg: пилот самолета, врезавшегося в самый высокий небоскреб Пекина, действовал умышленно

Китайские власти заявили, что пилот, который врезался на небольшом самолете в самый высокий небоскреб Пекина CITIC Tower, действовал преднамеренно, передает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье агентства Bloomberg говорится, что это первое официальное объяснение властей почти через неделю после инцидента.

Следователи установили личность пилота: это 66-летний житель Пекина по фамилии Лю, который страдал «хронической бессонницей и тревожным расстройством» и пошел на это «по личным причинам».

Следователи заявили, что Лю жил один, работал фрилансером и был разведен. В 2021 году он получил лицензию спортивного пилота, а в 2024 году — лицензию частного пилота.

Bloomberg напоминает, что инцидент произошел 26 июня. После взлета из аэропорта авиации общего назначения самолет отклонился от намеченного курса и в итоге врезался в 109-этажную башню CITIC Tower в центральном деловом районе Пекина. В результате 13 человек получили ранения.

Bloomberg подчеркивает, что самолет беспрепятственно пролетел через одно из самых уязвимых воздушных пространств Китая, нарушив работу гражданской авиации и поставив под удар общественную безопасность.

Само столкновение произошло всего в нескольких километрах от Чжуннаньхая — района Пекина, где находятся штаб-квартира Коммунистической партии Китая и жилые комплексы высокопоставленных чиновников.

По сведениям Bloomberg, после случившегося авиационные компании Китая приостановили эксплуатацию легкомоторных самолетов, не дожидаясь официального распоряжения. Это привело к распродаже акций фирм, связанных с формирующимся в стране сектором низковысотной авиации.