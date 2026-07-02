Bloomberg: пилот самолета, врезавшегося в самый высокий небоскреб Пекина, действовал умышленно

В статье агентства Bloomberg говорится, что это первое официальное объяснение властей почти через неделю после инцидента.
Следователи заявили, что Лю жил один, работал фрилансером и был разведен. В 2021 году он получил лицензию спортивного пилота, а в 2024 году — лицензию частного пилота.
Bloomberg напоминает, что инцидент произошел 26 июня. После взлета из аэропорта авиации общего назначения самолет отклонился от намеченного курса и в итоге врезался в 109-этажную башню CITIC Tower в центральном деловом районе Пекина. В результате 13 человек получили ранения.
Само столкновение произошло всего в нескольких километрах от Чжуннаньхая — района Пекина, где находятся штаб-квартира Коммунистической партии Китая и жилые комплексы высокопоставленных чиновников.
По сведениям Bloomberg, после случившегося авиационные компании Китая приостановили эксплуатацию легкомоторных самолетов, не дожидаясь официального распоряжения. Это привело к распродаже акций фирм, связанных с формирующимся в стране сектором низковысотной авиации.