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Власти назвали причину масштабных раскопок у «Мировых часов» на улице Шевченко

В мэрии пояснили, что в районе улиц Шевченко и Зарайской намерены заменить более 700 метров сетей.

В Калининграде начались масштабные коммунальные раскопки сразу в нескольких районах города. Жителей центра, обратившихся в «Новый Калининград», особенно заинтересовало появление строительной техники на улице Шевченко, где уже третий день ведутся земляные работы.

В мэрии города пояснили, что на улицах Шевченко и Зарайской меняют 723 метра старых и пришедших в негодность сетей. Работы проводит «КалининградТеплоСеть». Рабочим также предстоит сделать прокол под дорогой.

«В этом году в течение лета заменят почти 20 км труб. После проведения земляных работ благоустройство будет восстановлено подрядчиками», — уточнили в мэрии и назвали другие участки, где также будет производиться замена сетей.

Улицы, где этим летом будут проводить самую масштабную замену сетей:

ул. Колоскова — 306 м;

ул. Брамса — 100 м;

ул. Клиническая — 330 м;

ул. Ефремова — 495 м;

ул. Согласия — 1 км;

ул. Артиллерийская — 2 км;

ул. Тихорецкая — 528 м;

ул. Интернациональная — 1,01 км;

ул. Литовский вал — 700 м;

ул. М. Гвардии — 830 м;

ул. Аллея смелых — 950 м;

в районе «Балтптицепрома» — 1,26 км;

во дворах, где идёт ремонт по программе «Формирование комфортной городской среды» — 1,6 км.

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