Власти назвали причину масштабных раскопок у «Мировых часов» на улице Шевченко

В Калининграде начались масштабные коммунальные раскопки сразу в нескольких районах города. Жителей центра, обратившихся в «Новый Калининград», особенно заинтересовало появление строительной техники на улице Шевченко, где уже третий день ведутся земляные работы.
В мэрии города пояснили, что на улицах Шевченко и Зарайской меняют 723 метра старых и пришедших в негодность сетей. Работы проводит «КалининградТеплоСеть». Рабочим также предстоит сделать прокол под дорогой.
«В этом году в течение лета заменят почти 20 км труб. После проведения земляных работ благоустройство будет восстановлено подрядчиками», — уточнили в мэрии и назвали другие участки, где также будет производиться замена сетей.
Улицы, где этим летом будут проводить самую масштабную замену сетей:
ул. Колоскова — 306 м;
ул. Брамса — 100 м;
ул. Клиническая — 330 м;
ул. Ефремова — 495 м;
ул. Согласия — 1 км;
ул. Артиллерийская — 2 км;
ул. Тихорецкая — 528 м;
ул. Интернациональная — 1,01 км;
ул. Литовский вал — 700 м;
ул. М. Гвардии — 830 м;
ул. Аллея смелых — 950 м;
в районе «Балтптицепрома» — 1,26 км;
во дворах, где идёт ремонт по программе «Формирование комфортной городской среды» — 1,6 км.