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Судак и пригород остались без воды

Воды нет из-за отключения электричества.

Источник: Комсомольская правда

В Судаке и окрестных селах 2 июля произошло частичное отключение водоснабжения из-за отключения электроэнергии. Об этом информирует пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

Отсутствие электричества привело к остановке насосов на водоочистных сооружениях. По этой причине десятки улиц и целые микрорайоны в Судаке остались без водоснабжения. Кроме того, без воды остались жители Щебетовки, Солнечной Долины, Богатовки и Нового Света.

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