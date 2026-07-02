Студенты отряда «Арктика» начали работу на предприятиях Балтийского завода

Всероссийский трудовой проект «Арктика» запущен в 2024 году. За это время к работе в рамках инициативы было привлечено 635 студентов из 20 регионов России. В проекте задействованы учащиеся по инженерным и судостроительным направлениям подготовки. Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 (800) 770‑0‑117.