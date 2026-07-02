Студенты отряда «Арктика» начали работу на предприятиях Балтийского завода

Летний трудовой сезон стартовал для студентов — участников Всероссийского производственного отряда «Арктика», который реализуется Российскими студенческими отрядами (РСО) и Архангельским региональным отделением РСО совместно с предприятием Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Арктика». Участниками трудового проекта в этом году стали 115 студентов из Архангельской, Ростовской, Томской, Астраханской областей, республик Коми и Башкортостан, а также Санкт-Петербурга, сообщили в РСО.
Проект реализуется в Санкт-Петербурге на предприятии ОСК «Балтийский завод». Официальное открытие пройдет 4 июля, работы продлятся до 15 августа. В этом году студенческие отряды будут трудоустроены по профессии «электромонтажник судовой». Ребят задействуют при выполнении электромонтажных работ на строящихся судах и кораблях, в том числе на атомном ледоколе «Чукотка», который строится при поддержке «Эффективная транспортная система».
«Российские студенческие отряды вносят свой вклад в строительство атомного флота России. Здесь, на Балтийском заводе, под руководством опытных наставников СПО “Арктики” у участников движения появляется возможность прикоснуться к масштабному технологическому проекту, увидеть, как из металла и инженерных решений рождается судно, способное покорять льды. На проекте 115 участников движения выполняют важные задачи — занимаются электромонтажом, протягивают километры кабелей, помогают в установке оборудования. За каждым таким действием стоят строгий контроль качества и высокие отраслевые стандарты. Важно, что теория, полученная благодаря бесплатному профессиональному обучению участников движения, реализуемая по поручению Президента, здесь обретает практический смысл, а будущие инженеры, электромонтажники и судостроители получают реальный производственный опыт», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.
Всероссийский трудовой проект «Арктика» запущен в 2024 году. За это время к работе в рамках инициативы было привлечено 635 студентов из 20 регионов России. В проекте задействованы учащиеся по инженерным и судостроительным направлениям подготовки. Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 (800) 770‑0‑117.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.