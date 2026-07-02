Власти назвали нехватку бензовозов главной причиной топливного коллапса в Калининграде

Топливный кризис в Калининградской области, который длится уже больше недели, власти объяснили не дефицитом бензина, а логистическим коллапсом. По словам первого заместителя губернатора Валерия Шерина, топлива на нефтебазах достаточно для покрытия среднемесячных потребностей. Проблема в том, что его нечем развозить по заправкам. "Фактически не хватает бензовозов,…