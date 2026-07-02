Власти назвали нехватку бензовозов главной причиной топливного коллапса в Калининграде

Топливный кризис в Калининградской области, который длится уже больше недели, власти объяснили не дефицитом бензина, а логистическим коллапсом. По словам первого заместителя губернатора Валерия Шерина, топлива на нефтебазах достаточно для покрытия среднемесячных потребностей. Проблема в том, что его нечем развозить по заправкам.
«Фактически не хватает бензовозов, чтобы оперативно подвозить топливо с нефтебаз к заправкам и закрывать оперативные потребности ввиду высокой выборки. Для оборота нам необходимо нарастить количество бензовозов», — заявил Шерин на заседании регионального штаба по топливному обеспечению.
За месяц спрос на топливо в Калининградской области вырос почти вдвое. Водители начали массово закупать бензин, опасаясь дефицита, что привело к пустым колонкам на одних АЗС и многочасовым очередям на других. По данным властей, бензин на заправках заканчивается быстрее, чем его успевают подвозить.
Крупные операторы («Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Балтнефть», «Газпромнефть») сформировали графики поставок на июль. Компания «Лукойл» уже направила в регион два дополнительных бензовоза, которые должны снизить нагрузку на самые проблемные АЗС. Однако, по словам Шерина, этого недостаточно: необходимо увеличить количество машин и со стороны других поставщиков.
Сеть АЗС «Балтнефть» временно переведена в режим обслуживания только юридических лиц — медицинских и коммунальных служб, дорожных предприятий, пассажирских перевозчиков, компаний связи и ритейла. Это так называемый «зелёный коридор» для критически важных организаций.
Губернатор Алексей Беспрозванных сейчас находится в Москве, где обсуждает с федеральными властями и нефтяными компаниями увеличение объёмов поставок и дополнительные отгрузки топлива в регион.
При этом в регионе сохраняются ограничения на отпуск топлива: не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в один бак. Власти также прорабатывают варианты регулирования скопления автомобилей на АЗС.
В приоритете — обеспечение топливом общественного транспорта, экстренных служб и сельхозтехники, так как у аграриев начинается уборочная кампания.