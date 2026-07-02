Концерт Линды, триллер Кристофера Нолана и выступление комика Сергея Орлова

Театр «Человек в кубе» в субботу в 19:00 можно посмотреть драму «За закрытыми дверями». Эта пьеса — программная для творчества Сартра и французского экзистенциализма. Главные герои — журналист Гарсен, интеллектуалка Инэс и красотка Эстель — оказываются в гостиничном номере без окон и с запертой дверью. Герои мучаются оттого, что в их прошлом присутствует нечто, что уже невозможно изменить. «События и осознания, которые предстоит пережить героям куда серьезнее, чем невозможность покинуть комнату», — говорится в описании спектакля.