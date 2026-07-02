В Калининграде усилили меры по стабилизации топливного рынка

топливному обеспечению. Совещание провёл первый заместитель губернатора Валерий Шерин с участием руководителей профильных ведомств и ключевых топливных компаний.
Топливный кризис в регионе длится больше недели. Спрос на бензин за месяц вырос почти вдвое, на многих АЗС закончилось топливо. Власти ввели временные ограничения на отпуск топлива — не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля на одну машину. Ряд небольших заправок прекратили обслуживание населения, некоторые работают только с юридическими лицами.
На совещании отметили, что топлива в регионе достаточно для закрытия средневзвешенных месячных потребностей. Отсутствие топлива на отдельных АЗС связано с логистическими ограничениями — не хватает бензовозов, чтобы оперативно подвозить топливо с нефтебаз к заправкам.
«Крупные топливные операторы (Лукойл, Сургутнефтегаз, Балтнефть и Газпромнефть) сформировали графики поставок на июль. На сегодня в регионе топливо есть в достаточном объёме, чтобы закрывать средневзвешенные месячные потребности. Отсутствие топлива на отдельно взятых АЗС объясняется возникшими логистическими ограничениями — фактически не хватает бензовозов, чтобы оперативно подвозить топливо с нефтебаз к заправкам и закрывать оперативные потребности ввиду высокой выборки. Для оборота нам необходимо нарастить количество бензовозов. Лукойл два бензовоза уже направил. Посмотрим, насколько они повлияют на улучшение обеспеченности АЗС. Но также необходимо увеличить количество машин со стороны Сургутнефтегаза», — сказал Валерий Шерин.
Компания «Балтнефть» сейчас обслуживает только юридические лица, обеспечивая заправку медицинских и коммунальных служб, дорожных предприятий, пассажирских перевозчиков и других критически важных организаций в режиме «зелёного коридора». Договорились также об обслуживании такого транспорта на автоматических заправках «Сургутнефтегаза», которые переведены в режим обслуживания только по картам или заключённым контрактам.
Приоритет — обеспечить топливом общественный транспорт, экстренные службы и сельхозтехнику, так как у аграриев начинается уборочная.
Губернатор Алексей Беспрозванных сейчас находится в Москве и предпринимает комплекс мер для формирования необходимого плана отгрузки топлива в Калининградскую область.