В оздоровительных лагерях Новосибирской области пройдут «Дни цифры»

Всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий «День цифры» пройдет в детских лагерях Новосибирской области в период летней оздоровительной кампании, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Мероприятия проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«В течение учебного года мы провели цикл “Уроков цифры”, посвященных нейросетям, ИИ-агентам, анализу данных, кибербезопасности, видеоплатформам. Работа по повышению уровня цифровой грамотности продолжается и на каникулах. Летом у детей больше свободного времени, которое они проводят в соцсетях, мессенджерах, компьютерных играх, поэтому вопросы защиты в цифровой среде не теряют актуальности. Для лагерей разработана насыщенная программа по ИТ-тематике. В партнерстве с ключевыми технологическими компаниями подготовлены игры, квесты, видеоролики», — рассказал министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.
Так, 18 июня в образовательном парке имени Олега Кошевого в Бердске уже прошел тематический день, посвященный информационной безопасности. Участниками события стали около 200 активистов областной летней профильной смены регионального отделения Движения первых.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.