В оздоровительных лагерях Новосибирской области пройдут «Дни цифры»

«В течение учебного года мы провели цикл “Уроков цифры”, посвященных нейросетям, ИИ-агентам, анализу данных, кибербезопасности, видеоплатформам. Работа по повышению уровня цифровой грамотности продолжается и на каникулах. Летом у детей больше свободного времени, которое они проводят в соцсетях, мессенджерах, компьютерных играх, поэтому вопросы защиты в цифровой среде не теряют актуальности. Для лагерей разработана насыщенная программа по ИТ-тематике. В партнерстве с ключевыми технологическими компаниями подготовлены игры, квесты, видеоролики», — рассказал министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.