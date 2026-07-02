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В Калининграде начали тестировать электробус

Он вышел на маршрут № 15.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде начали тестировать электробус «Синара». Он вышел на маршрут № 15, сообщили в пресс-службе городской администрации.

У специалистов «Калининград-ГорТранса» задача проверить работу техники на практике. До этого электробус ездил по городу без пассажиров, проводили наладочные работы.

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