В Калининграде начали тестировать электробус «Синара». Он вышел на маршрут № 15, сообщили в пресс-службе городской администрации.
У специалистов «Калининград-ГорТранса» задача проверить работу техники на практике. До этого электробус ездил по городу без пассажиров, проводили наладочные работы.
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