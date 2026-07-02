В селе Новоселицком Ставрополья в 2027 году благоустроят улицу Дудкина

«Выражаю благодарность всем, кто принял участие в голосовании, а также волонтерам, которые помогали в этом важном деле. Ваш вклад в формирование комфортной городской среды округа неоценим! Хочу отметить, что благоустройство в ходе национального проекта ведется постоянно. В настоящий момент завершаем работы на объекте, за который новосельчане высказались в прошлом году. Уже в июле жители округа смогут оценить новое пространство для прогулок и встреч», — рассказал глава Новоселицкого округа Николай Брихачев.