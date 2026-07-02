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В селе Новоселицком Ставрополья в 2027 году благоустроят улицу Дудкина

Территорию жители выбрали в ходе Всероссийского голосования.

Общественную территорию по улице Дудкина благоустроят в следующем году в селе Новоселицком Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Пространство выбрали местные жители в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Выражаю благодарность всем, кто принял участие в голосовании, а также волонтерам, которые помогали в этом важном деле. Ваш вклад в формирование комфортной городской среды округа неоценим! Хочу отметить, что благоустройство в ходе национального проекта ведется постоянно. В настоящий момент завершаем работы на объекте, за который новосельчане высказались в прошлом году. Уже в июле жители округа смогут оценить новое пространство для прогулок и встреч», — рассказал глава Новоселицкого округа Николай Брихачев.

Так, в парковой зоне села Новоселицкого уже установлены большой световой фонтан, шар-арка, световые ангелы, качели, оборудованы фотозоны. Также там продолжается монтаж паркового освещения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.