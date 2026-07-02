Сквер «Сокольники» в Хабаровске хотят открыть до сентября

В Хабаровске подрядчику поручили завершить благоустройство будущего сквера «Сокольники» до сентября. Ход работ в Краснофлотском районе проверил мэр Сергей Кравчук, сообщили в городской администрации.
Территорию в качестве приоритетной для благоустройства выбрали сами жители: в прошлом году за неё проголосовали почти 10 тысяч человек. Благодаря этому сквер вошёл в список объектов, которые модернизируют по федеральной программе формирования комфортной городской среды.
Сейчас площадка уже очищена и подготовлена. Рабочие обустраивают пешеходные дорожки, готовят теннисный корт к асфальтированию и укладке резинового покрытия, частично устанавливают малые архитектурные формы.
По словам подрядчика, жители активно следят за стройкой, приходят на площадку и предлагают свои идеи. В мэрии заверяют, что эти пожелания учитывают.
«Мною поставлена задача сдать сквер “Сокольники” до сентября. Работы идут очень активно», — подчеркнул Сергей Кравчук.
В этом году в Хабаровске благоустраивают сразу три территории: скверы «Сокольники», «Воинам-арсенальцам» и сквер на улице Калараша. Общее финансирование составляет 70 миллионов рублей. Перед открытием «Сокольников» в сквере планируют высадить деревья и кустарники, а вместе с жителями провести субботник.