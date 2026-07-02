Сквер «Сокольники» в Хабаровске хотят открыть до сентября

Территорию в качестве приоритетной для благоустройства выбрали сами жители: в прошлом году за неё проголосовали почти 10 тысяч человек. Благодаря этому сквер вошёл в список объектов, которые модернизируют по федеральной программе формирования комфортной городской среды.