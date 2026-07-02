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В Калининграде выпустили электробус на маршрут № 15

Перед этим техника прошла тестовую прокатку без пассажиров.

В Калининграде выпустили электробус на маршрут № 15. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале администрации города.

АО «Калининград-ГорТранс» начал тестовую эксплуатацию электробуса «Синара» на линии. Этому предшествовала тестовая прокатка без пассажиров, в результате которой были достигнуты параметры, позволяющие начать эксплуатацию с пассажирами. Электробус вышел на маршрут № 15, — сообщили в мэрии.

Отметим, что маршрут № 15 связывает микрорайоны Восток и Сельма. Транспорт ходит от улицы Аксакова до СК «Янтарный». Его запустили в 2025 году.

Ранее в администрации Калининграда рассказывали о результатах испытания электробусов. В мэрии сообщали, что технические параметры транспорта не позволяют использовать его на городских маршрутах.

Новый электробус «Синара-6253» тестировали в Калининграде в начале февраля. Он создан из отечественных компонентов. Благодаря тяговому оборудованию высокой ёмкости транспорт способен преодолевать расстояния до 240 километров без подзарядки.

В администрации отмечали, что окончательные выводы о приобретении такой техники специалисты сделают после полной проверки машины. Эксперты изучали, как ведёт себя батарея.

Летом 2020 года в Калининграде тестировали большой электробус предприятия «Волгабас». Технику опробовали на разных маршрутах города в течение 20 дней. После опытной эксплуатации транспорт вернули владельцу. Специалисты остались довольны результатами. Однако закупать электробусы отказались.

В августе 2025 года в Калининграде тестировали электромаршрутку. Технику предоставила нижегородская «Группа ГАЗ». Власти также собирались испытать её на разных маршрутах и решить, подходит ли она для города.

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