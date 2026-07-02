В этом году в Новочебоксарске откроют еще одну модельную библиотеку

Третью модельную библиотеку откроют в этом году в Новочебоксарске в Чувашии, сообщили в городской администрации. Библиотеку семейного чтения имени космонавта Андрияна Николаева модернизируют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В здании заменят окна и двери, обновят отделку, уложат новое напольное покрытие и отремонтируют кровлю. Обновленная библиотека станет удобной и современной площадкой для семейного досуга, обучения и проведения различных мероприятий.
«После модернизации библиотека превратится в современный центр семейного чтения “Притяжение”. Его пространство будет оформлено в космической тематике, что станет прекрасной данью памяти дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. В 2029 году вся страна отметит 100 лет со дня его рождения», — отметила начальник отдела культуры города Елена Погодина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.