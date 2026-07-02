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В Перми на два дня введут ограничения движения на проспекте Октябрят

На участке трассы ТР-53 проведут укладку кабеля электропередач.

Источник: Комсомольская правда

В Мотовилихинском районе Перми продолжается второй этап масштабного строительства трассы ТР-53. Каревой Минтранс сообщили о предстоящем временном ограничении движения на участке проспекта Октябрят.

В районе поворота с ул. Сапфирной подрядчик приступит к прокладке кабеля электропередач с переносом электросетей. Ограничения движения транспорта на пр. Октябрят введут с 20:00 2 июля до 08:00 3 июля и с 20:00 3 июля до 08:00 4 июля.

В периоды действия ограничений движение будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме. Краевое ведомство просит с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать маршрут поездок.