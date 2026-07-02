В Перми на два дня введут ограничения движения на проспекте Октябрят

В районе поворота с ул. Сапфирной подрядчик приступит к прокладке кабеля электропередач с переносом электросетей. Ограничения движения транспорта на пр. Октябрят введут с 20:00 2 июля до 08:00 3 июля и с 20:00 3 июля до 08:00 4 июля.