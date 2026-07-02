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На Кубани обновили часть трассы Челбасская — Крыловская — Ленинградская

Ремонт обеспечит комфортный и безопасный проезд, улучшив транспортную связь между тремя станицами.

Участок дороги Челбасская — Крыловская — Ленинградская протяженностью более 5 километров отремонтировали в Ленинградском районе Краснодарского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В процессе ремонта специалисты ликвидировали просадки, уложили выравнивающий и верхний слои покрытия, отремонтировали водопропускные трубы. Кроме того, они укрепили обочины, обновили съезды, установили барьерное ограждение, новые дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесли горизонтальную разметку.

В ближайшее время будет назначена дата приемочной комиссии, после которой объект введут в эксплуатацию. Обновленный участок обеспечит комфортный и безопасный проезд для жителей и транзитного транспорта, улучшив транспортную связь между станицами Челбасской, Крыловской и Ленинградской.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.