Осуждённому из Комсомольска-на-Амуре запретили ходить в алкомаркеты

Изначально Ленинский районный суд установил мужчине административный надзор, но не стал лишать его права заглядывать в винные отделы. Прокуратура с этим категорически не согласилась и напомнила, что предыдущее преступление — тяжкое — фигурант совершил именно в состоянии алкогольного опьянения. Если человек напился и пошёл на серьёзное дело, то магазины с бутылками для него — не безобидные лавки, а потенциальное место рецидива.