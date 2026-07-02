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Осуждённому из Комсомольска-на-Амуре запретили ходить в алкомаркеты

Изначально Ленинский районный суд установил мужчине административный надзор, но не стал лишать его права заглядывать в винные отделы. Прокуратура с этим категорически не согласилась.

Житель Комсомольска-на-Амуре, который уже находился под административным надзором, получил редкое, но крайне логичное ограничение. Теперь ему нельзя заходить в магазины, где продают алкоголь. Добиться этого прокуратуре удалось только через апелляцию.

Изначально Ленинский районный суд установил мужчине административный надзор, но не стал лишать его права заглядывать в винные отделы. Прокуратура с этим категорически не согласилась и напомнила, что предыдущее преступление — тяжкое — фигурант совершил именно в состоянии алкогольного опьянения. Если человек напился и пошёл на серьёзное дело, то магазины с бутылками для него — не безобидные лавки, а потенциальное место рецидива.

Хабаровский краевой суд изучил апелляционное представление и встал на сторону прокуратуры. Теперь осуждённому добавлено дополнительное ограничение: ни в один магазин, торгующий спиртным, он заходить не имеет права.

Запрет нужен, чтобы снизить риск новых нарушений и хоть как-то разорвать порочный круг. Будет ли осуждённый соблюдать его или снова пойдёт знакомым маршрутом — вопрос уже к нему самому, но теперь любое его появление у прилавка с бутылкой станет официальным нарушением.