Два крупнейших банка РФ выбрали разные векторы развития по итогам ГОСА

Два крупнейших банка с госучастием утвердили годовую отчетность, определили объем и порядок дивидендных выплат, скорректировали стратегии и обновили состав советов директоров. При этом в вопросах работы с капиталом кредитные организации продемонстрировали заметно разные подходы, пишет rg.ru.
Сбер установил рекорд: акционеры поддержали дивиденды на сумму более 850 млрд рублей. На каждую акцию (обыкновенную и «преф») предусмотрено по 37,64 рубля. Это 50% от чистой прибыли по международным стандартам за 2025 год — 1,705 трлн рублей, что на 7,9% выше результата предыдущего года. С учетом доли государства свыше 50% значительная часть средств вернется в бюджет.
Глава Сбера Герман Греф подчеркнул уникальность суммы, отметив, что такие дивиденды не имели прецедентов в истории российского рынка. Отдельное внимание он уделил технологиям: вклад ИИ в результаты 2025 года оценивается в 450 млрд рублей, а в 2026-м может достигнуть 550 млрд рублей по экосистеме в целом.
Собрание в ВТБ прошло по иному сценарию. Дивиденды утверждены в объеме 125,5 млрд рублей — четверть чистой прибыли. Выплата на обыкновенную акцию — 9,71 рубля. Государство с долей 74,45% получит 93,45 млрд рублей, которые будут направлены на финансирование Объединенной судостроительной корпорации согласно президентскому указу.
Акционеры также дали добро на допэмиссию на 314 млрд рублей по цене размещения 87 рублей. Будет выпущено 6,29 млрд акций, что соответствует почти 49% от текущего числа акций в обращение. Средства предназначены для партнерства с группой RWB (Wildberries и Russ) — ВТБ приобретет 5% с возможностью довести долю до 50%. Сделка затрагивает банковский сегмент маркетплейса и не предполагает слияния компаний.
Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил сохранение государственного контроля и ограниченность размытия пакета. Стратегическая цель — не опускаться ниже 50% плюс одна акция. Банк планирует вернуться к 50% от прибыли на дивиденды в цикле 2027−2029 годов.
Рыночные аналитики считают, что Сбер выбрал путь максимальной предсказуемости и привлекательности для инвесторов, в то время как ВТБ временно снижает дивидендную нагрузку ради крупных инвестиций и развития новых направлений.