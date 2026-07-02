Два крупнейших банка РФ выбрали разные векторы развития по итогам ГОСА

Акционеры также дали добро на допэмиссию на 314 млрд рублей по цене размещения 87 рублей. Будет выпущено 6,29 млрд акций, что соответствует почти 49% от текущего числа акций в обращение. Средства предназначены для партнерства с группой RWB (Wildberries и Russ) — ВТБ приобретет 5% с возможностью довести долю до 50%. Сделка затрагивает банковский сегмент маркетплейса и не предполагает слияния компаний.