«Первый информационный» опубликовал кадры белорусского автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области 2 июля 2026

Телеканал «Первый информационный» опубликовал видео с белорусским автобусом, который подвергся атаке беспилотника в Брянской области 2 июля.
По ТВ показали первое видео с автобусом после атаки, на котором видно, что на транспортном средстве с правой стороны разбиты боковые стекла. Автобус передвигается своим ходом и на видео едет в сопровождении автомобиля ГАИ.
Здесь «Комсомолка» сообщила, что беспилотник ВСУ атаковал белорусский автобус на границе с Брянской областью 2 июля, есть пострадавшие.
Кроме того, власти РФ сделали первое заявление об атаке БПЛА на второй автобус из Беларуси.
Также директор перевозчика объяснил, почему автобус в Анапу из Беларуси ехал через Брянскую область.