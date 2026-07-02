Как пенсионерка продала дом и поселилась на круизном лайнере

Бывшая школьная учительница Шэрон Лейн в свои 70 с лишним лет решилась на радикальную перемену: она продала почти всё имущество, вложила сбережения и сделала круизный лайнер своим постоянным домом. В июне 2025 года женщина поднялась на борт 200‑метрового восьмипалубного судна Villa Vie Odyssey — и с тех пор не считает себя путешественницей. Для неё это не круиз, а настоящая жизнь, и она уверяет, что сейчас счастлива как никогда.