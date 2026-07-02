Как пенсионерка продала дом и поселилась на круизном лайнере

Бывшая школьная учительница Шэрон Лейн в свои 70 с лишним лет решилась на радикальную перемену: она продала почти всё имущество, вложила сбережения и сделала круизный лайнер своим постоянным домом. В июне 2025 года женщина поднялась на борт 200‑метрового восьмипалубного судна Villa Vie Odyssey — и с тех пор не считает себя путешественницей. Для неё это не круиз, а настоящая жизнь, и она уверяет, что сейчас счастлива как никогда.
Лайнер работает по особой модели: пассажиры могут выкупить каюту и жить на борту бессрочно. Пятилетнее владение каютой стоит от 59 999 долларов, полное — от 99 999 долларов. К этому добавляются ежемесячные взносы: при одноместном размещении — 3000 долларов, при двухместном — 2000. В плату входит питание, напитки за ужином, Wi‑Fi, медицинские осмотры, обслуживание номеров, уборка и прачечная. Кроме того, жители судна могут участвовать в кругосветных маршрутах и сходить на берег в любом порту.
Для Шэрон такой формат оказался не только интереснее, но и выгоднее жизни в Калифорнии. Она не скучает по бытовым хлопотам — готовке, стирке, уборке — и называет их отсутствие настоящим раем. Свой день женщина начинает с короткой тренировки на беговой дорожке с видом на море, а по вечерам занимается онлайн‑изучением испанского. Много времени она посвятила обустройству каюты и поиску личного ритма: «Я не видела причин торопиться. Хотела освоиться, разобраться, как всё устроено».
Любимое место Шэрон — уютное кресло в коридоре между спортивным баром и бизнес‑центром: там есть светильник для чтения и большие окна, через которые можно наблюдать, как мимо движется океан. Женщина не стремится к активным развлечениям, но ценит долгие ужины, которые превращаются в неспешные беседы с жителями из разных стран. А вот сходы на берег её почти не привлекают: куда дороже ей случайные встречи с местными и возможность просто любоваться морскими пейзажами.
Самое непростое в такой жизни — прощаться с теми, кто покидает судно. Но связь с ними Шэрон старается сохранять. Своё отношение к прежней «земной» реальности она формулирует прямо: если это очереди, счета и тревоги — то ей такой мир не нужен. «Сейчас я чувствую себя счастливее, чем когда‑либо прежде. Для меня это жизнь мечты», — говорит она.