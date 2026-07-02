Школьники из России победили на международной олимпиаде по кибербезопасности ICO-2026

Юные российские специалисты в области кибербезопасности громко заявили о себе на мировой арене: сборная страны стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности (ICO) среди старшеклассников. Соревнования проходили в Тунисе с 27 июня по 2 июля, а об итогах сообщил Центральный университет.
В финале сошлись более 70 школьников из 19 стран. Участникам предстояло пройти два напряжённых семичасовых тура — в каждом нужно было решить по три комплексные задачи, разбитые на четыре тематических блока. Задания охватывали разные направления: от веб‑безопасности до поиска уязвимостей в игровом коде. При этом спектр испытаний был продуман так, чтобы проверить не только базовые знания, но и умение справляться с вызовами, максимально похожими на реальные киберугрозы.
Российская команда продемонстрировала впечатляющий результат: в её копилке — четыре медали. Золотые награды в индивидуальном зачёте получили московские школьники Даниил Мелехов, Николай Белоусов и Артём Румянцев. Бронзовую медаль завоевал Роман Черемных из Казани. Особого признания добился Даниил Мелехов: помимо золота, он стал абсолютным победителем олимпиады в личном зачёте.
Подготовкой сборной традиционно занимались эксперты Центрального университета и «Лаборатории Касперского». Именно такой тандем теории и практики, опирающийся на актуальные отраслевые стандарты, позволил ребятам уверенно справиться со сложными испытаниями и показать высокий уровень подготовки.