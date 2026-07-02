Школьники из России победили на международной олимпиаде по кибербезопасности ICO-2026

В финале сошлись более 70 школьников из 19 стран. Участникам предстояло пройти два напряжённых семичасовых тура — в каждом нужно было решить по три комплексные задачи, разбитые на четыре тематических блока. Задания охватывали разные направления: от веб‑безопасности до поиска уязвимостей в игровом коде. При этом спектр испытаний был продуман так, чтобы проверить не только базовые знания, но и умение справляться с вызовами, максимально похожими на реальные киберугрозы.