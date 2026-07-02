Автоэксперт Матвеев объяснил, как уберечь автомобиль во время ливня

Ливень может значительно ухудшить работу автомобиля и привести к дорогостоящему ремонту. Гендиректор сети автопрокатов Дмитрий Матвеев в беседе с Российской газетой дал несколько рекомендаций, чтобы избежать плачевных последствий непогоды.
По словам эксперта, от длительных поездок на машине лучше отказаться, если синоптики прогнозируют сильные дожди. Перед непогодой следует припарковать автомобиль на возвышенной местности, подальше от деревьев и электропередачи. Кроме того, не стоит оставлять транспорт на грунте, так как его может унести потоком воды из-за влажной поверхности.
Во время дождя автомобилистам рекомендуют либо остановиться и переждать дождь, либо снизить скорость и постараться объехать крупные лужи. Нижегородцам напоминают, что под водой могут скрываться глубокие ямы.
«Оцените уровень воды по движению других транспортных средств. Уровень воздухозаборника должен оставаться выше уровня воды на 20−25 см. Когда вода оказывается в двигателе, на такте сжатия происходит гидроудар. Капитальный ремонт такого двигателя бесполезен, его следует менять полностью», — подчеркнул Дмитрий Матвеев.
Электроника в салоне машины тоже уязвима в непогоду. Если большая часть машины оказалась под водой, нужно немедленно снять клеммы и отключить аккумулятор. К счастью, батареи новых моделей чаще всего разряжаются, но не выходят из строя после контакта с водой.
Автомобилистам советуют прочистить и просушить все контакты, чтобы избежать их окисления и последующего отказа электросистем. В салоне следует отсоединить все провода и шлейфы, а затем собрать систему обратно — сделать это лучше профессионалу.
Коробки передач требуют особого внимания. Их поломка проявляется спустя некоторое время после затопления. При попадании воды в коробку нужно заменить рабочую жидкость и промыть электронные блоки.
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