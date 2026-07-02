Автоэксперт Матвеев объяснил, как уберечь автомобиль во время ливня

По словам эксперта, от длительных поездок на машине лучше отказаться, если синоптики прогнозируют сильные дожди. Перед непогодой следует припарковать автомобиль на возвышенной местности, подальше от деревьев и электропередачи. Кроме того, не стоит оставлять транспорт на грунте, так как его может унести потоком воды из-за влажной поверхности.