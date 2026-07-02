Туристический поток в Ростовской области увеличился на 20%

Туристический поток в Ростовской области увеличился более чем на 20% по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом сообщил министр экономического развития региона Павел Павлов, передает «Городской репортер».
По словам главы минэкономразвития Дона, туристы теперь остаются в регионе дольше, в среднем три-четыре дня. Из 7 млн человек, ежегодно проезжающих транзитом, в 2025 году в Ростовской области хотя бы раз ночевали примерно 1,9 млн человек.
Кроме того, в 2025 году на возведение глэмпингов, кемпингов и придорожных кафе было выделено 171 млн рублей. В 2026 году на 16 подобных проектов планируют потратить 168 млн рублей.
Например, деньги пойдут на придорожные комплекс с точками общепита вдоль М-4 «Дон», а также на обустройство кемпингов и глэмпингов. Указанные меры помогут увеличить количество мест размещения и улучшить качество услуг для туристов.
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