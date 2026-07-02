Туристический поток в Ростовской области увеличился на 20%

По словам главы минэкономразвития Дона, туристы теперь остаются в регионе дольше, в среднем три-четыре дня. Из 7 млн человек, ежегодно проезжающих транзитом, в 2025 году в Ростовской области хотя бы раз ночевали примерно 1,9 млн человек.