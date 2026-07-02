В Ессентуках впервые пройдет гастрофестиваль «Винная рапсодия»

Гастрофестиваль вина и сыра «Винная рапсодия» впервые состоится в Ессентуках, сообщили в правительстве Ставропольского края. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Фестиваль пройдет с 3 по 5 июля на Театральной площади. С 10:00 до 21:00 гостей ждут дегустации, кулинарные поединки, живая музыка, развлечения и интерактивные площадки. В главный день события, 4 июля, для гостей приготовят 2 тысячи порций сырного супа, организуют мастер‑классы и интерактивные программы. Вечером состоятся выступление кавер‑группы, DJ‑сеты и танцевальная программа. Кульминацией церемонии закрытия 5 июля станет «Битва шефов».
«Для нас важно, чтобы в Ессентуках появлялись яркие события. “Винная рапсодия” как раз такой праздник: три дня отличного настроения, новых вкусов и радости. Ждем всех на Театральной площади!» — сказал глава города Владимир Крутников.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.