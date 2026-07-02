Когда жезл регулировщика встречается с мечом древнерусского витязя

Эти два праздника на одной дате — две грани русского воинского духа. День ГАИ — о почитании ежедневной, кропотливой и зачастую опасной работы тех, кто управляет хаосом на наших дорогах, зачастую рискуя собственной жизнью. День Святослава — о прославлении непобедимой мощи русской рати, о рыцарском кодексе чести, который существовал на нашей земле задолго до западноевропейских турниров. И тот и другой — о мужестве и безупречном служении Родине. И в первом случае это служение выражается в свистке регулировщика и проверке документов, а во втором — в закалённом мече и решимости победить или умереть, но не сдаться.