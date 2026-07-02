Хабаровчанин не смог снять арест с доли в квартире из-за долга

В Хабаровске суд отказал мужчине, который пытался оспорить арест своей доли в квартире и передачу имущества на торги. Спор рассматривал Кировский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
Поводом стал долг, который взыскивали с мужчины в доход государства. Судебный пристав наложил арест на принадлежащую ему долю в квартире, после чего должник обратился в суд.
Мужчина настаивал, что стоимость жилья несоразмерна сумме долга. Также он считал, что пристав должен был остановить производство, когда он попросил суд дать ему рассрочку.
Суд с этими доводами не согласился. В материалах дела указано, что спорная доля не была единственным жильём должника, а арест имущества в такой ситуации может применяться как обеспечительная мера.
Кроме того, пристав не стал сразу доводить дело до продажи. Исполнительные действия несколько раз откладывались, документы о торгах вернулись из Росимущества, а после решения о рассрочке активные меры взыскания приостановили. Теперь мужчина может погашать долг по графику.
В итоге суд признал действия пристава законными и полностью отказал в требованиях должника.