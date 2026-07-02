Хабаровчанин не смог снять арест с доли в квартире из-за долга

Кроме того, пристав не стал сразу доводить дело до продажи. Исполнительные действия несколько раз откладывались, документы о торгах вернулись из Росимущества, а после решения о рассрочке активные меры взыскания приостановили. Теперь мужчина может погашать долг по графику.