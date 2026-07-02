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Движение на перегоне Арск — Корса Горьковской железной дороги восстановлено

В ночь на четверг там сошли с рельсов грузовые вагоны.

Источник: Время

Движение поездов на перегоне Арск — Корса в Татарстане полностью восстановлено, информирует пресс-служба ГЖД — филиала ОАО «РЖД».

«Сегодня, 2 июля, в 15:14 (мск) железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Арск — Корса Горьковской железной дороги и открыли движение по второму пути», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в компании, в настоящее время поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме. Все ранее задержанные поезда введены в обычный график движения.

Ранее мы писали, что поезда, следующие через Нижегородскую область, задерживаются в пути.