Движение на перегоне Арск — Корса Горьковской железной дороги восстановлено

Движение поездов на перегоне Арск — Корса в Татарстане полностью восстановлено, информирует пресс-служба ГЖД — филиала ОАО «РЖД».
«Сегодня, 2 июля, в 15:14 (мск) железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Арск — Корса Горьковской железной дороги и открыли движение по второму пути», — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в компании, в настоящее время поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме. Все ранее задержанные поезда введены в обычный график движения.
Ранее мы писали, что поезда, следующие через Нижегородскую область, задерживаются в пути.